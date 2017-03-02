Среди проверенного Роскачеством шоколада выявлен лишь один образец с нарушениями

Роскачество проверило продукцию 37 популярных марок молочного шоколада по 41 параметру качества и безопасности. Из всего многообразия претензии по качеству носили единичный, исключительный характер. К таковым эксперты отнесли товар компании Globus: количество молока там не соответствует ГОСТу, сообщается на сайте Роскачества.

- Больше половины исследованного молочного шоколада – действительно высокого качества, - сообщили в Роскачестве. - Образцы соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и нормам опережающего стандарта. Это 21 марка, из которой 13 заявили о своем российском происхождении: «Алёнка», «Воздушный», «Конфил», «Победа вкуса», «Россия – щедрая душа», «Россия – щедрая душа» (пористый), «Русский шоколад», «Яшкино», DOVE, FINE LIFE, Milka, NESTLE, SOBRANIE.

Марки Karl Fazer, Lindt Excellence Extra creamy, MERCI, MÖVENPICK, PLAN B, Ritter SPORT GOLDSCHATZ, Ritter SPORT «Альпийское молоко» и Schogetten ALPINE MILK CHOCOLATE, соответствующие повышенному стандарту, не могут претендовать на Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения.

При этом все представленные в исследовании молочного шоколада образцы оказались безопасными – они соответствовали техническому регламенту Таможенного союза.