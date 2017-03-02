Областная газета
Общество 2 марта 2017, 17:13

Среди проверенного Роскачеством шоколада выявлен лишь один образец с нарушениями

Роскачество проверило продукцию 37 популярных марок молочного шоколада по 41 параметру качества и безопасности. Из всего многообразия претензии по качеству носили единичный, исключительный характер. К таковым эксперты отнесли товар компании Globus: количество молока там не соответствует ГОСТу, сообщается на сайте Роскачества.

- Больше половины исследованного молочного шоколада – действительно высокого качества, - сообщили в Роскачестве. - Образцы соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и нормам опережающего стандарта. Это 21 марка, из которой 13 заявили о своем российском происхождении: «Алёнка», «Воздушный», «Конфил», «Победа вкуса», «Россия – щедрая душа», «Россия – щедрая душа» (пористый), «Русский шоколад», «Яшкино», DOVE, FINE LIFE, Milka, NESTLE, SOBRANIE.

Марки Karl Fazer, Lindt Excellence Extra creamy, MERCI, MÖVENPICK, PLAN B, Ritter SPORT GOLDSCHATZ, Ritter SPORT «Альпийское молоко» и Schogetten ALPINE MILK CHOCOLATE, соответствующие повышенному стандарту, не могут претендовать на Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения.

При этом все представленные в исследовании молочного шоколада образцы оказались безопасными – они соответствовали техническому регламенту Таможенного союза.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

В Екатеринбурге изменили условия льготного проезда

В Екатеринбурге изменили условия льготного проезда
Социальная карта с безлимитным проездом на четырёх видах транспорта теперь стоит 1000 рублей.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Эвакуатор до 3 тонн - подробнее тут.

Услуги мотоэвакуаторов в районе Хамовники: смотрите на YouDo.

Курьерская служба Севастопольская - быстро и недорого.