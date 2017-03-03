В Екатеринбурге открывается выставка лакированных шкатулок и подносов московского коллекционера

Сегодня, 3 марта, в 18:30 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) открывается выставка "Русская лаковая миниатюра XIX – XX веков". Уральцы смогут увидеть коллекцию москвича Ильи Сбруева до конца апреля, сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции представлены 200 произведений лакирного дела фабрик Лукутиных и Вишняковых, художественных центров миниатюрной росписи Федоскино и Палеха, Холуя и Мстеры XIX – XX столетий. Коллекция Ильи Сбруева представляет два этапа развития русской лаковой миниатюры – дореволюционный и советский.

- Возникновение в России лаковой миниатюры связано с фабрикой московского купца П.И. Коробова, с появлением моды на нюхательный табак он изготавливал табакерки с лаковой поверхностью. Изделия русских мастеров носили ярко выраженный национальный характер. За основу сюжетов брались народные сказки и былины, древнерусская и классическая проза и поэзия, быт и русские традиции. В советские годы в искусстве лаковой живописи сохранились традиционные сюжеты и появились совершенно новые, отразившие колорит советской эпохи, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Первую экскурсию по выставке проведёт сам московский коллекционер Илья Сбруев, 4 марта в 13:00.

Фото: шкатулка "Илья Муромец", 1910-е, Фабрика бывших работников фабрики Лукутина. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Фото: кошелек "Пляшушие крестьяне", 1843-1855 гг., Фабрика Лукутина. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Фото: лоток "Боярская забава", 1890-е, Фабрика Лукутина. Екатеринбургский музей изобразительных искусств