В Свердловской области обнаружены несанкционированные ледовые переправы

С приходом весны в Свердловской области инспекторы ГИМС усилили работу по патрулированию водоёмов. В Таборинском районе выявлены две несанкционированные ледовые переправы, используемые для перевозки леса в селе Унже-Павинском и деревне Чернавской, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники МЧС запретили передвижение по переправе, добились от собственников выполнения требований к обустройству этих переправ.

По словам начальника отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексея Пшеницына, в Свердловской области насчитано 55 мест массового выхода на лёд. Инспекторы при патрулировании водоёмов выявили свыше 100 случаев, когда рыбаки и пешеходы находились в зоне, где размещены запрещающие знаки.

В настоящее время профилактическая работа на водоёмах продолжается. Пока ещё на большинстве ледовых переправ области толщина льда составляет 35-45 см, но с наступлением оттепели лёд очень быстро разрушается.

Самыми опасными остаются Верх-Исетский пруд, Белоярское, Рефтинское, Среднеуральское, Верхне-Тагильское водохранилища, где даже зимой остаются открытые участки воды, отмечают инспекторы.

Сотрудники МЧС просят граждан не выходить на опасный лёд. Напомним, телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.