Прокуратура Кировграда через суд добивается ремонта дымоходов в многоквартирном доме

По итогам проверки прокуратура Кировграда подала иск в суд о принуждении ООО "Управляющая компания многоквартирных жилых домов" к ремонту дымоходов и вентиляционных каналов жилого дома по улице Ленина, 7. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Проверка была организована с целью обеспечения безопасности граждан в связи с участившимися авариями газоиспользующего оборудования в жилых домах и случаями отравления угарным газом.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что в многоквартирном доме по ул. Ленина,7 в городе Кировград частично разрушена кирпичная кладка оголовков дымоходов и вентиляционных каналов, что является нарушением действующего законодательства и создаёт угрозу жизни и здоровью жителей. Рассмотрение искового заявления и фактическое устранение нарушений федерального законодательства находятся на контроле прокуратуры, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.