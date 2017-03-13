На "Евровидение-2017" Россию представит Юлия Самойлова

На международном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдёт в Киеве, Россию представит певица Юлия Самойлова, которая доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нее нет никаких преград, заявили в воскресенье вечером в эфире "Первого канала". Она исполнит песню "Flame Is Burning".

Срок, установленный организаторами конкурса, когда каждая страна должна объявить имя своего участника, истёк сегодня. Юлия Самойлова известна телезрителям по участию в музыкальном проекте канала "Россия 1" "Фактор А", а также по выступлению на церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр - 2014 в Сочи.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран.

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Фото: mirfactov.com

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом.