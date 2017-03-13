Свердловчанам перерассчитают плату за отопление

С 14 марта вступают в силу изменения в порядок расчёта платы за отопление. Отменён повышающий коэффициент, который применялся с начала отопительного сезона к домам, не оборудованным общедомовыми приборами учёта. Потребителям, получившим в этом году квитанции с применением коэффициента, сделают перерасчёт, информируют в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Напомним, коэффициент с начала года составлял 1,5, решением правительства эта норма перестаёт действовать задним числом – с 1 января.

– Коэффициент будет снят только за два месяца этого года. По нашим территориям – это всего 25 зданий, по которым было начислено порядка 3,6 миллионов рублей. Сейчас часть этих денег вернётся потребителям. Перерасчёт они увидят уже в мартовских квитанциях, естественно, в сторону снижения, – прокомментировал изменения заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Изменения в формулу расчёта размера платы за отопление, предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг, внесены Постановлением правительства РФ №232.

Повышающий коэффициент на воду – его размер также 1,5 – продолжит действовать применительно к тем, у кого нет счётчика воды.