Денис Паслер назначен и.о. гендиректора "Т Плюс"

Совет директоров "Т Плюс" назначил Дениса Паслера исполняющим обязанности генерального директора, рассказали в пресс-службе компании. В сообщении отмечается, что его основными задачами станут продвижение инициатив по совершенствованию законодательства в сфере энергетики и поиск путей снижения дебиторской задолженности.

- Денис Паслер смог успешно отстроить бизнес-процессы в уральских газоснабжающих компаниях, а после – организовать эффективную системную работу правительства одного из крупнейших российских регионов – Свердловской области. Не сомневаюсь, что большой опыт государственного и корпоративного управления позволит Денису Владимировичу укрепить позиции "Т Плюс" как на территориях присутствия компании, так и на федеральном уровне, - заявил председатель Совета директоров Группы компаний "Ренова" (крупнейший акционер "Т Плюс") Виктор Вексельберг.

Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года — председатель Правительства Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов