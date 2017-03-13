С начала марта вдоль дорог Свердловской области демонтировали 70 рекламных щитов

С начала марта сотрудниками фонда имущества Свердловской области демонтировано порядка 70 рекламных конструкций в Екатеринбурге и вдоль областных автомобильных дорог, в том числе вдоль автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, сообщили в МУГИСО.

Борьбу с незаконной рекламой на территории области МУГИСО ведёт систематично. Так, с 13 марта сотрудники министерства по управлению имуществом приступают к демонтажу незаконных рекламных конструкций вдоль автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург.

Специалисты продолжают разрабатывать схемы размещения рекламных конструкций, определяющие типы конструкций и места для их установки. В МУГИСО утвердили 8 схем: по дорогам Р-242 Пермь — Екатеринбург, М-5 «Урал» Москва — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу, на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), на автодорогах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» и двум региональным дорогам в Туринском округе.

Добавим, что МУГИСО осуществляет контроль в сфере наружной рекламы вдоль отводов трасс на территории Свердловской области.

Фото: newsregions.ru