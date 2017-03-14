Свердловчанин Максим Канунников вызван в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал список игроков, которые примут участие в товарищеских матчах против Кот-д'Ивуара и Бельгии. В число игроков, вызванных Станиславом Черчесовым, попал уроженец Нижнего Тагила Максим Канунников, выступающий за казанский "Рубин".

Всего для участия в двух товарищеских матчах тренерский штаб отобрал 27 игроков. В этот список попали и два экс-футболиста "Урала" – полузащитник Александр Ерохин, ныне выступающий за "Ростов", и нападающий Фёдор Смолов, представляющий "Краснодар".

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 20 марта. Игра против Кот-д'Ивуара состоится в Краснодаре 24 марта, а встреча с Бельгией – 28 марта в Сочи.