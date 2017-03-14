Экс-директор "Северной казны" Меренков проведёт в колонии 3 года

Октябрьский суд Екатеринбурга назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в размере 300 тыс. рублей Александру Меренкову, некогда руководившему одной из крупнейших в Свердловской области страховых компаний - СК "Северная казна". Экс-гендиректор признан виновным в фальсификации финансовых документов и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Суд также запретил Меренкову в течение 2 лет заниматься руководящей работой в коммерческих структурах.

- Будучи генеральным директором ООО СК "Северная казна" и зная об отсутствии у организации активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и выплат, а также собственных средств, вносил заведомо недостоверные сведения о сделках, имуществе и финансовом положении компании в документы и отчетность, представляемую в Банк России, - сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. - Будучи осведомленным о назначении в страховую компанию временной администрации, руководитель предпринял действия по реализации недвижимого имущества организации стоимостью свыше 98 млн рублей.

Напомним, в декабре 2014 года Банк России назначил в страховую компанию временную администрацию, в апреле у "Северной казны" была отозвана лицензия, а в июле 2015 года Арбитражный суд Свердловской области признал организацию банкротом.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.