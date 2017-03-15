Три автомобиля горели минувшей ночью на Среднем Урале

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 15 марта на Среднем Урале горели три автомобиля. В Нижнем Тагиле на площади семи квадратных метров уничтожен огнём ГАЗ и повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля Opel Astra, в посёлке Горноуральский на площади четырёх квадратных метров повреждена кабина машины МАЗ 54329-020, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- В Нижнем Тагиле сообщение о возгорании двух автомобилей на проспекте Октябрьский поступило в диспетчерскую в 3:32. На тушение пожара выезжали семь огнеборцев на двух спецмашинах. В 3:47 открытое горение было ликвидировано, в 3:48 огонь полностью потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В посёлке Горноуральский шесть пожарных с помощью двух единиц техники тушили кабину грузовика с 4:45. В 5:03 открытое горение удалось ликвидировать, в 5:08 пожар был полностью потушен.