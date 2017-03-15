"Поверьте, скучно не будет". Новый глава Фонда капремонта дал первое интервью "ОГ"

Сегодня по итогам конкурса на должность директора Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области назначен экс-глава ГО Сухой Лог Станислав Суханов. "ОГ" одной из первых поздравила нового руководителя.

- Меня сегодня все поздравляют, в том числе и вы звоните, - поделился с "ОГ" Станислав Суханов. - С 20 числа выйду на работу, буду входить в курс дела. Настроение нормальное, абсолютно рабочее.

- Чем займётесь на новом месте в первую очередь?

- Перед тем, как говорить о конкретных планах, нужно до конца понять суть работы - тем более, что её много и она непростая. Поэтому сейчас говорить о том, что я готов совершить какую-то революцию, наверное, не правильно. Вообще, главная моя задача на должности директора Фонда - улучшить качество выполняемых работ. Сами видите, что каждый день о работе Фонда пишут СМИ и далеко не всегда в позитивном ключе. Поэтому, поверьте - скучно не будет.

- Как считаете, пригодится на новом месте опыт работы мэром?

- Где бы человек ни работал, он накапливает определённый багаж знаний, который, несомненно, лишним не будет. Можно, конечно, обойтись и без этого "багажа" - есть талантливые люди, которые приходят на должности без опыта и прекрасно со всем справляются. Но, наверное, это не про меня.

- Есть задумки на новой должности наладить более тесное взаимодействие с главами муниципалитетов?

- В любом случае, будем работать в этом направлении. Очень многое зависит от тех людей, которые работают на местах. Противостояния и недопонимания между главами и Фондом быть не должно, поэтому предстоит найти необходимые точки соприкосновения. К тому же, я прихожу в Фонд в марте, когда уже имеются определённые наработки, все конкурсы на этот год прошли и муниципалитеты получили своих подрядчиков. Но жизнь не стоит на месте, и нужно работать ещё и на перспективу. Пусть работа из года в год повторяется, но законодательство не стоит на месте, и в работе регионального оператора могут произойти изменения.

Кстати, в декабре прошлого года "ОГ" общалась со Станиславом Сухановым в рамках рубрики "Городская управа". Тогда он подтвердил, что намерен участвовать в конкурсе на должность директора Фонда капремонта области. Фото: Александр Зайцев