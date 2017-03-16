В екатеринбургском ТЦ открылось мини-отделение Почты России

В екатеринбургском ТЦ "Монетка" (ул.Восстания, 56/4) открылась мини-почта, выполненная в новом корпоративном стиле Почты России. Всего в макрорегионе Урал уже действуют 5 мини-ОПС, сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ФГУП «Почта России».

Мини-почта предоставляет посетителям торгового центра наиболее востребованные услуги: пересылку письменной корреспонденции, отправление первого класса и экспресс-отправления, отправка почтовых переводов, бандеролей, оформление подписки на периодические издания. Также здесь можно оплатить платежи за коммунальные услуги и сотовые телефоны и приобрести гофротару.

- Открытие мини-отделений в крупных торговых центрах является перспективным направлением развития почтовой сети. Мы уже имеем успешный опыт функционирования пункта почтовой связи в ТЦ «Пекин», эффективно работают три мини-ОПС в Тюмени. Данный проект не только целесообразен с коммерческой точки зрения, но и даёт возможность разгрузить городские отделения связи, - отметил директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев.

Добавим, мини-почта в Екатеринбурге будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 18:00.

Фото: Свердловский филиал ФГУП «Почта России»