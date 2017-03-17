Областная газета
Политика 17 марта 2017, 14:18

Областная власть объявила о сборе предложений в проект народной программы «Пятилетка развития»

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству экономики и территориального развития Свердловской области организовать сбор предложений жителей Среднего Урала в проект народной программы «Пятилетка развития».

Напомним, о необходимости разработки такой программы глава региона объявил в своей программной статье «Переломный момент», опубликованной в «Областной газете».

Как сообщает областной департамент информполитики, свои идеи по улучшению жизни в регионе уральцы смогут высказать на сайте областного министерства экономики и территориального развития.

По словам главы этого ведомства Дмитрия Ноженко, все поступившие предложения будут тщательно проанализированы экспертами и, возможно, учтены в проекте концепции программы «Пятилетка развития», которая будет вынесена на общественное обсуждение примерно в мае нынешнего года.

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