В нынешнем году впервые на акции «Бессмертный полк России» будут работать волонтёры

На организации всероссийской акции «Бессмертный полк России», которая пройдёт 9 мая 2017 года, в Екатеринбурге впервые будут работать волонтёры.

Как сообщили в добровольческом движении «Дорогами добра», задача волонтёров — помочь пожилым людям, которые хотят принять участие в шествии, но не знают как справиться с сопутствующими этому хлопотами. Записаться в ряды волонтёров может любой желающий по телефону: 213-05-31.

Напомним, нынешней весной акция «Бессмертный полк России» пройдёт в пятый раз. В прошлом году, 9 мая, с плакатами своих родственников — участников войны, на улицы Екатеринбурга вышли свыше 50 тыс. горожан. А в целом по Среднему Уралу количество участников акции достигла 123 тыс. человек.

По словам организатора акции Валерия Басая, для подготовки к акции в Екатеринбурге уже окрылись 17 официальных пунктов, принимающих заказы на изготовление транспарантов с фотографиями фронтовиков.

С 3 апреля можно прийти на очную консультацию и лично пообщаться с организаторами шествия в Екатеринбурге. Приём граждан будет проходить каждый день с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 ч. по адресу: улица Шарташская, 21. Запись по телефону: 213-05-31

Всю подробную информацию об акции жители города смогут узнать на сайте организаторов — движения «Дорогами добра» www.dd66.ru, а также по телефону 8 800 500 46 49 — Федеральный многоканальный телефон горячей линии либо в Интернете: https://polkrf.ru/about/ — Федеральный сайт «Бессмертный полк России».