Уральский авиаспасательный центр соединят с Красноярским комплексным авиаспасательным центром

МЧС России объявило о грядущей оптимизации своих подразделений: Уральский авиационно-спасательный центр вольётся в состав Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, все воздушные суда будут распределены по регионам страны равномерно, что сократит время реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.

– Раньше центр и юг Урала прикрывало три вертолёта. Анализ показал, что использование их было не эффективным и затраты на их содержание были обременительны для бюджета. Принято решение сохранить на территории Урала авиационное звено в составе одного вертолёта и экипажа. Другие два вертолёта передислоцированы в Сибирь, но по-прежнему будут прикрывать северные районы Урала, – прокомментировал заместитель руководителя Сибирского регионального центра МЧС России (по авиации) Андрей Груздов.