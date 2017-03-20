Свердловчане произвели вентиляторы для новой ветки московского метро

На строящейся сейчас Люблинско-Дмитровской ветке Московского метрополитена будут установлены шесть тоннельных вентиляторов, произведённых на Среднем Урале.

Как сообщает областной департамент информполитики, вентиляторы, изготовленные в Артёмовске на заводе «Вентпром», будут смонтированы на участке между станциями «Кировско-Разумовская» и «Селигерская».

По словам представителя АО «Мосинжпроект» (генподрядчика по строительству Московского метрополитена) Фёдора Хренникова, у московских метростроителей за последние пять лет установились крепкие связи со свердловскими машиностроителями. В течение последних пяти лет вентиляторы для всех новых станций закупают в Артёмовске.