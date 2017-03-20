Александр Якоб назначил Евгения Архипова своим заместителем

Евгений Архипов стал заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. Ранее он занимал пост главы Ленинского района, сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Сегодня, 20 марта, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на оперативном совещании с главами районов и руководителями структурных подразделений представил Евгения Архипова в новой должности и пожелал ему плодотворной деятельности и успехов в работе.

Справка "ОГ":

Евгений Архипов родился 26 января 1970 года в Свердловске, окончил строительный факультет по специальности «инженер-строитель» в Уральском политехническом институте.

С 1988 по 1989 год служил в рядах Советской армии, в 1993-1994 годах работал специалистом группы внедрения и сопровождения программного обеспечения Управления компьютеризации.

В 1994-1995 годах Евгений Архипов стал главным экономистом в филиале «СКБ-Банка» «СФИНКС». С 1995 по 2002 год занимался предпринимательской деятельностью, затем до 2004 года занимал пост помощника управляющего филиалом ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК». С 2004 по 2008 год являлся генеральным директором ЗАО «Формула строительства», с 2008 по 2009-й - гендиректором ООО «АИК «Формула строительства».

С 2009 по 2010 год Евгений Архипов состоял в должности директора МУ «Благоустройство», с 2010 по 2011 год был заместителем директора по строительству объектов дорожной инфраструктуры МУ «Капитальное строительство».

В 2011 году стал заместителем главы администрации Ленинского района по вопросам благоустройства, а затем главой администрации Ленинского района Екатеринбурга. Этот пост он занимал вплоть до марта 2017 года.

Фото: мэрия Екатеринбурга