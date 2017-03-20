Областная газета
Спорт 20 марта 2017, 17:27

Татьяна Чиркина назначена и.о. гендиректора РУСАДА

Сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Татьяна Чиркина назначена исполняющей обязанности генерального директора организации. Этот пост она занимает с 17 марта.

Отмечается, что Чиркина будет и.о. гендиректора РУСАДА до тех пор, пока на конкурсной основе не будет выбран новый руководитель. 10 марта РУСАДА объявило об открытии конкурса на вакансию генерального директора агентства. По его условиям руководителем может стать и человек, не являющийся гражданином РФ, но он обязательно должен иметь "безупречную репутацию и порядочность".

Ранее стало известно, что бывший руководитель РУСАДА Анна Анцелиович покинула свой пост.

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