За 2016 год свердловчане сэкономили на госзакупках 3,2 миллиарда рублей

Благодаря контрольным мероприятиям со стороны областного минфина, на территории Свердловской области за прошлый год удалось сэкономить на различных госзакупках 3,2 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, в 2016 году на Среднем Урале публиковались объявления о проведении госзакупок на общую сумму 38 млрд рублей. Чтобы проконтролировать обоснованность расходования этих средств, региональный минфин провёл 50 контрольных мероприятий в сфере госзакупок. В частности, значительное внимание уделялось муниципалитетам.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, особое внимание эксперты регионального минфина уделяют выявлению случаев конфликта интересов между участником закупки и заказчиком.