Российский Минтранс разработал стандарты для общественного транспорта

Стандарты, которым которым должны следовать муниципалитеты в вопросах организации движения общественного транспорта, разработало Министерство транспорта РФ. Как сообщает "Российская газета", нововведение должно сделать общественный транспорт более доступным и заставит автовладельцев активнее пересаживаться на автобусы.

В соответствии с разработанными стандартами, в условиях города интервал между автобусами не должен превышать 10 минут; сами автобусы не должны начинать работу позже 6:00 и заканчивать её раньше 23:00, сообщает издание. Важным критерием станет доступность остановки - она должна быть удалена от жилого дома не далее чем на 500 метров, а от поликлиники - не далее чем на 300 метров.

Кроме того, важным моментом является то, что транспорт должен ходить по расписанию, которое зачастую просто игнорируется перевозчиками. Пока это условие не соблюдается, автомобилисты в условиях города не готовы поменять личную машину на автобус.

Также по мнению разработчиков стандартов, очень много зависит от числа пересадок, которые приходится делать во время поездки. Россияне не готовы пересаживаться больше двух раз. 27 процентов предпочитают ездить без пересадок вообще, 49 процентов совершают одну пересадку, 20 процентов - две пересадки. С тремя и более пересадками готовы ездить менее одного процента опрошенных специалистами НИИ автомобильного транспорта граждан.

Инфографика: "Российская газета"

Отметим, в соответствии с транспортной схемой Екатеринбурга, разработанной фондом "Город.PRO", напротив, предусматривается сокращение протяжённости маршрутов общественного транспорта и увеличение числа пересадок, которые придётся делать пассажирам во время поездки. При этом будет введён повременной тариф, благодаря чему пассажиры смогут совершить несколько пересадок по одному уже оплаченному билету в течение различных интервалов времени. Новая транспортная схема, как обещают городские власти, будет запущена в Екатеринбурге в 2019 году.