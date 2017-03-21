Заместителем главы российского минкульта назначен Олег Рыжков

Олег Рыжков, ранее возглавлявший "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" Министерства культуры РФ, назначен на пост замминистра. Соответствующее распоряжение главы правительства РФ Дмитрия Медведева о назначении было опубликовано на сайте кабинета министров вечером в понедельник, 20 марта.

Отметим, вакантной должность заместителя министра стала в декабре 2016 года после увольнения Григория Пирумова, который проходит обвиняемым по делу о хищениях средств, выделенных на реставрацию культурного наследия страны.

Справка: Олег Владимирович Рыжков родился в Москве 28 августа 1968 года. В 1993 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Инженер-физик»; в 1997 году — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция». Работал ведущим инженером Института физико-технологических исследований Академии технологических наук РФ, заместителем управляющего чекового инвестиционного фонда содействия ветеранам «Ветеран-инвест», главным специалистом Коммерческого банка «Объединённый инвестиционный банк», заместителем начальника управления Комитета по управлению имуществом Москвы, начальником управления, заместителем начальника Департамента земельных ресурсов Москвы, директором ФГУ «Земельная кадастровая палата» по городу Москве, руководителем ГКУ «Московский центр градостроительного развития территорий» при Департаменте градостроительной политики Москвы. С ноября 2013 года возглавлял ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» Министерства культуры РФ.

Фото: АУИПИК