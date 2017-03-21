Виктор Вексельберг, Андрей Козицын и Дмитрий Пумпянский вошли в первые две тысячи самых богатых людей мира

Три бизнесмена, работающих на Среднем Урале, по версии свежего рейтинга Forbs вошли в первые две тысячи самых богатых людей мира.

Наилучший результат показал председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Он занял 100-ю строчку рейтинга Forbs. По данным на март 2017 года его состояние оценивается в 12,4 миллиарда долларов США.

Глава УГМК Андрей Козицын встал на 402-ю строчку Forbs. Его состояние — 4,3 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров Трубной металлургической компании и Группы Синара Дмитрий Пумпянский оказался 1 468-м в списке богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.