Фильм о Свердловской области снимут режиссёры Болливуда

В этом году съёмочная группа из индийского штата Махараштра посетит Свердловскую область, чтобы снять фильм. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе визита свердловской делегации в индийский штат, рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.

Приезд планируют приурочить к открытому фестивалю российского кино, который пройдёт в начале сентября.

- В числе наших договорённостей о межрегиональном сотрудничестве – направление, связанное с производством анимации, документального и художественного кино. Это была инициатива правительства штата Махараштра и мы, зная, как хорошо там развита киноиндустрия, на неё с удовольствием откликнулись, - заявил Андрей Соболев.

Кроме того, в ходе визита обсуждались вопросы сотрудничества в сфере постановки совместных спектаклей. Один из них – «Смерть в Махараште» решено поставить в одном из учреждений культуры Свердловской области.