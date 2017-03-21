На Дельфийских играх выступит молодёжный хор из 300 человек

На открытии Дельфийских игр, которые пройдут в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля 2017 года, выступит сводный хор юных артистов из 300 человек.

Как сообщает областной департамент информполитики, молодые певцы, которые войдут в состав этого хора, будут предствлять десять творческих коллективов Свердловской области.

Напомним, Дельфийские игры — это комплексные соревнования молодых деятелей искусства. Предполагается, что нынешней весной для участия в них на Средний Урал приедут более 2,9 тыс. конкурсантов и их наставников. Помощь в организации игр окажут около 500 волонтёров.