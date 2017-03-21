Областная газета
Общество 21 марта 2017, 14:05

Соучастник теракта на Дубровке в Москве приговорён к 19 годам колонии

На заседании Московского окружного военного суда (МОВС) подсудимый Хасан Закаев признан виновным в пособничестве в совершении одного из самых страшных терактов в новейшей истории России - захвате заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году.

Как сообщает РИА "Новости", за преступления, предусмотренные статьями "Участие в преступном сообществе", "Приготовление к теракту", "Пособничество в захвате заложников", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконное хранение оружия и умышленное уничтожение чужого имущества" Хасан Закаев получил 19 лет колонии строгого режима.

Государственное обвинение требовало для Закаева 23 года лишения свободы. По версии следствия, член банды Басаева, Закаев доставил в Москву оружие и взрывные устройства (пояса смертников), которые потом были использованы террористами. Сам Закаев свою вину признал лишь частично. В частности, он отрицает, что входил в банду Басаева, утверждает, что не знал ничего о готовящемся теракте, а только доставил за вознаграждение оружие и боеприпасы по указанному ему адресу, но с  какой целью их собирались использовать, не знал.

Справка:

23 октября 2002 года театральный центр на Дубровке в Москве во время показа мюзикла "Норд-Ост" оказался захвачен террористами. В заложниках остались более 900 человек - артисты, зрители, персонал театра. Террористы требовали немедленного прекращения контртеррористической операции на Северном Кавказе и вывода российских войск с территории Чеченской Республики. В ходе операции по освобождению заложников все террористы были уничтожены, однако число жертв среди заложников достигло 130 человек. Главными организаторами теракта считаются Аслан Масхадов и Шамиль Басаев, позже уничтоженные в ходе спецопераций. Ещё шестеро соучастников захвата были приговорены к длительным срокам заключения, один человек до сих пор находится в розыске.

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