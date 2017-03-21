С 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в оздоровительные лагеря

В Екатеринбурге 1 апреля в полночь через Единый портал государственных и муниципальных услуг, стартует приём заявлений от родителей, которые желают отправить летом ребёнка в детский лагерь. В этом году братьев и сестёр можно записать в один лагерь, подав одно заявление, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. Кроме того, запись будет проводиться через МФЦ (днём).

Оздоровительные комиссии в администрациях районов начнут работать с 3 апреля.

- Электронная форма подачи заявления позволяет сразу же указать, какой льготой пользуется ребёнок. Те родители, для кого проблематично отпроситься с работы, могут на основании оплаченной квитанции получить в МФЦ выписку из реестра, которая послужит аналогом путёвки. Заявители могут включить в заявку от одного до трёх лагерей - в прошлом году электронная форма позволяла указать не менее трёх. Подать заявку на приобретение путёвки за полную стоимость теперь также можно через портал госуслуг или МФЦ, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, максимальная стоимость путёвки в загородный лагерь составляет 18 200 руб., для льготников - 3 349 руб., для остальных горожан - 6 319 руб, для детей-сирот - бесплатно. В городской лагерь – 3 189 рублей, для детей-сирот – бесплатно, для льготников – 783 рубля.

Отметим, разными формами отдыха и оздоровления в этом году будут охвачены 112 тыс. детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. В загородные лагеря приём заявлений пройдёт с 1 по 17 апреля (на все смены), в санатории — с 25 апреля по 15 мая (на все периоды), в городские лагеря: с 1 апреля по 30 апреля (на 1-ю смену),с 1 апреля по 20 мая (на 2-ю смену), с 1 апреля по 10 июня (на 3-ю смену).