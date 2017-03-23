Областная газета
Политика 23 марта 2017, 10:07

Правительство РФ усилило контроль за госзакупками ФГУП и МУП

Контроль за закупками государственных и муниципальных предприятий, осуществляемыми за счёт средств, выделенных из федерального бюджета, будет усилен. Об этом говорится в  специальном постановлении правительства, опубликованном в четверг, 23 марта, на сайте кабинета министров.

"Принятое решение направлено на повышение эффективности закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, государственному контролю будут подлежать закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляемые за счёт средств субсидий, которые им предоставляются из федерального бюджета на капитальные вложения в объекты федеральной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность.

Отметим, с 1 января этого года на закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий распространяются положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе касающиеся контроля в сфере закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

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