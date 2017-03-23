Областная газета
Земства 23 марта 2017, 10:41

Тунгусов поручил управляющим округами проконтролировать отчёт местных депутатов о доходах

Первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов сегодня на заседании правительства региона напомнил о том, что до 31 марта государственные и муниципальные служащие должны отчитаться о своих доходах и предоставить декларации в департамент кадровой политики. Особое внимание он обратил на необходимость предоставления таких деклараций депутатами муниципальных дум. 

- С прошлого года у них такая обязанность тоже есть. Управляющие округами должны взять это на особый контроль. Напомню, что неисполнение обязанностей ведёт к прекращению полномочий, - заявил Владимир Тунгусов. 

Напомним, в прошлом году депутаты сразу нескольких муниципальных дум отказались предоставить справки о доходах. Самые острые ситуации возникли в думах Малышевского и Артёмовского ГО. Первым депутатских полномочий за отказ от предоставления декларации был лишён депутат г. Ирбита.

Кроме того, Владимир Тунгусов предупредил членов кабмина, что до 1 апреля все госслужащие должны предоставить данные о собственных сайтах, блогах и страницах в соцсетях.

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