Областная газета
Политика 23 марта 2017, 13:12

Правительство РФ постановило выделить субсидии 50 протезно-ортопедическим предприятиям

Российское правительство распорядилось в рамках поддержки государственных предприятий по изготовлению средств реабилитации инвалидов установить субсидии 50 из 72 протезно-ортопедических фабрикам. Как сообщается на сайте кабинета министров РФ, речь идёт о субсидировании в связи с убытками, которые несут данные предприятия, продавая изделия и предоставляя услуги по ценам ниже себестоимости.

В постановлении правительства оговорены правила, условия и порядок предоставления субсидий, перечень документов, предоставляемых предприятием, а также органы власти, осуществляющие контроль за предоставлением субсидий.

"В соответствии с федеральным бюджетом Минтруду предусмотрены ежегодные бюджетные ассигнования на предоставление субсидий подведомственным федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям, имеющим стационары сложного протезирования, говорится в пояснительной записке к документу.  В частности, субсидии предоставляются стационарам сложного протезирования на оплату пребывания инвалидов в стационарах, а также федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости".

Отметим, в списке государственных унитарных предприятий, осуществляющих услуги протезирования, 72 предприятия. 50 из них подпадает под действие данного постановления. Как указывается на сайте ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" (Екатеринбург), в распоряжении которого имеется стационар на 35 мест,  также имеет право на получение субсидии.

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