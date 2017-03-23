Областная газета
Земства 23 марта 2017, 12:45

Екатеринбург получит 1,3 млрд рублей на дороги в рамках подготовки к ЧМ-2018

Около 3,5 миллионов рублей в 2017 году муниципалитеты Свердловской области получат на развитие транспорта и дорожного хозяйства. Постановление о распределении субсидий из областного бюджета было принято сегодня на заседании правительства Свердловской области.

Как отметил и.о.министра транспорта и связи региона Алексей Рукавишников, на ремонт автодорог общего пользования местного значения в 15 муниципальных образованиях выделят 708 млн рублей. Екатеринбург на ремонт улично-дорожной сети получит 1 344 млн рублей. Кроме того, в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 по футболу, Екатеринбург получит на строительство, реконструкцию и капремонт автодорог ещё 1 329 млн рублей.

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