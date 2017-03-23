Областная газета
Общество 23 марта 2017, 15:19

Росгвардия обеспечит охрану объектов ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Подразделения Федеральной службы войск Национальной гвардии (Росгвардии) примут участие в мероприятиях по охране порядка и обеспечении безопасности объектов чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил журналистам командующий Уральским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Голлоев.

По словам командующего, подразделения Росгвардии уже сейчас осуществляют антитеррористические мероприятия, в том числе обследования объектов проведения игр чемпионата сапёрными подразделениями ОМОН. Работа ведётся совместно с другими силовыми структурами правоохранительными органами.

- Необходимо понимать, что ни одно ведомство не может самостоятельно выполнить задачи по охране объектов чемпионата мира, - пояснил генерал Голлоев. - Для координации деятельности различных структур создан оперативный штаб. Работа по обеспечению безопасности объектов чемпионата мира началась с момента закладки первого камня и будет продолжена до окончания мероприятий.

Напомним, часть игр чемпионата мира по футболу 2018 года пройдёт в Екатеринбурге в 2018 году на стадионе "Екатеринбург-Арена" (Центральный стадион).

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