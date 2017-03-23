Областная газета
Земства 23 марта 2017, 16:48

Евгений Куйвашев поддержал проект реконструкции набережной городского пруда в Краснотурьинске

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил проект реконструкции набережной городского пруда в Краснотурьинске, о котором ему рассказал глава городского круга Александр Устинов на традиционной встрече с руководителями муниципалитетов.

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Куйвашев дал поручение предусмотреть в 2018 году выделение финансирования из областного бюджета на реализацию этого проекта.

Напомним, благодаря лоббистским усилиям губернатора, федеральная власть недавно присвоила Краснотурьинску статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Кстати, возможность получения такого же статуса другими городами Среднего Урала, Евгений Куйвашев обсудил с главой Новоуральского городского округа Владимиром Машковым.

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