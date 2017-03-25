Время на принятие решений по блокировке "наркотических" интернет-ресурсов увеличено до семи суток

Правительство России внесло изменения в порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, которые размещают информацию о наркотиках и других психоактивных веществах, способах их изготовления и приобретения. Соответствующий документ был размещён в субботу, 25 марта, на сайте кабинета министров.

В соответствии с постановлением правительства, уполномоченным органам будет даваться на принятие решения о блокировке ресурса семь суток, а не сутки, как было раньше.

- Для принятия решения об отнесении информации к категории запрещённой в особо сложных случаях будет создаваться специальная межведомственная экспертная комиссия, состав и порядок деятельности которой утверждаются Роскомнадзором, - говорится в пояснительной записке к документу. - Увеличен до семи суток (ранее были сутки) срок направления в Роскомнадзор информации о решении, принятом уполномоченным органом (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД и ФНС России) по результатам рассмотрения в межведомственной экспертной комиссии.

Принятые решения направлены на повышение эффективности работы уполномоченных органов и оператора единого реестра, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.