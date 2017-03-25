Хоровой коллектив Fresco из Екатеринбурга получил гран-при на всероссийском фестивале

На состоявшемся в Великом Новгороде Всероссийском конкурсе «Хоровой Великий Новгород - 2017» вокальный ансамбль Fresco Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского и Екатеринбургской детской школы искусств № 14 имени Г.В. Свиридова получил гран-при и золотой диплом. Как сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга, коллектив принял приглашение на выступление за рубежом.

- По результатам конкурса екатеринбургский коллектив набрал 49,77 балла из 50 возможных, получил Гран-при и золотой диплом 5-й степени, звание «Победитель категории» и другие награды, сообщили в пресс-службе. - Председатель жюри конкурса Станислав Калинин пригласил ансамбль принять участие в хоровом конгрессе в октябре 2017 года в Москве в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. От члена жюри Владимира Контарева коллектив принял приглашение на выступление в Армении.

Отметим, концертные выступления Fresco в Екатеринбурге запланированы на апрель: 11 апреля оценить мастерство музыкантов можно будет в большом зале Уральской консерватории, а 18 апреля композиции в их исполнении прозвучат на отчётном концерте ДШИ № 14, в Свердловской государственной детской филармонии.