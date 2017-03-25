Правительством подписан законопроект о национальной платёжной системе

Законопроект, направленный на совершенствование регулирования в расчётах пластиковыми картами, принят правительством РФ. Поправки уточняют обязанности кредитных организаций, возникающие при операциях с денежными выплатами, в том числе по обязательному пенсионному страхованию, сообщила пресс-служба кабмина.

- Уточняются обязанности кредитных организаций, возникающие при операциях с денежными выплатами за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в том числе денежные выплаты по обязательному пенсионному страхованию), включая приём и выдачу физическим лицам национальных платёжных инструментов, и сроки исполнения указанных обязанностей, - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О национальной платёжной системе” и статью 16 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей”» был принят Государственной Думой в первом чтении 22 февраля 2017 года.

Отметим, в соответствии с законопроектом, российские банки до 1 июля этого года обязаны обеспечить прием национальных платежных карт во всех своих устройствах. Физическим лицам, которые получают заработную плату за счёт средств бюджета после 1 июля 2018 года для расчётов будут выдаваться пластиковые карты системы "МИР". Для получения пенсий клиентам Пенсионного фонда России карты "МИР" будут выдаваться с 1 июля 2020 года.