Областная газета
Экономика 25 марта 2017, 17:21

Правительством подписан законопроект о национальной платёжной системе

Законопроект, направленный на совершенствование регулирования в расчётах пластиковыми картами, принят правительством РФ. Поправки уточняют обязанности кредитных организаций, возникающие при операциях с денежными выплатами, в том числе по обязательному пенсионному страхованию, сообщила пресс-служба кабмина.

- Уточняются обязанности кредитных организаций, возникающие при операциях с денежными выплатами за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в том числе денежные выплаты по обязательному пенсионному страхованию), включая приём и выдачу физическим лицам национальных платёжных инструментов, и сроки исполнения указанных обязанностей, - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О национальной платёжной системе” и статью 16 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей”» был принят Государственной Думой в первом чтении 22 февраля 2017 года.

Отметим, в соответствии с законопроектом, российские банки до 1 июля этого года обязаны обеспечить прием национальных платежных карт во всех своих устройствах. Физическим лицам, которые получают заработную плату за счёт средств бюджета после 1 июля 2018 года для расчётов будут выдаваться пластиковые карты системы "МИР". Для получения пенсий клиентам Пенсионного фонда России карты "МИР" будут выдаваться с 1 июля 2020 года.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Подписка на "ОГ" с вкладкой

Подписка на

Сказка на все времена

Сказка на все времена

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Быстрые доставки на http://courier.youdo.com/courier-services/crr/bistriy-kurer/.

Газель с грузчиками стоимость: смотреть тут.

Вывоз строительного мусора - Орехово - Зуево, заказать на youdo.com.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (25 марта)

44-й дивизион прошёл всю войну и был удостоен почётного наименования «Отдельного Клайпедского», а вот бронепоезд «Щёрс» погиб уже в августе 1942 года под станцией Моздок. Снимок сделан немецкими солдатами.
Этот день в истории Свердловской области - 25 марта

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам