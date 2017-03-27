В Екатеринбурге стартует недельная акция "Зажги синим"

В Екатеринбурге сегодня, 27 марта, стартует акция "Зажги синим", приуроченная к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Она продлится до 2 апреля, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вечером 2 апреля здания администрации города, Екатеринбургского театра юного зрителя, театра балета "Щелкунчик", а также фонари на улице Вайнера будут освещаться синим светом, который считается международным символом аутизма.

Акция "Зажги синим" одновременно проходит по всему миру. Центральной площадкой в Екатеринбурге станет ТЮЗ, в котором с октября реализуется инклюзивный проект "ЗАживое" - театральная студия для молодых людей с аутизмом. В театре с 12:00 до 15:00 2 апреля все желающие бесплатно посетят фестиваль "День открытых людей".

- По данным Всемирной организации здравоохранения, уже сейчас каждый 68-ой ребенок рождается с расстройством аутистического спектра (РАС), причём этот показатель продолжает увеличиваться на 13% в год. Важность постановки проблемы также заключается в необходимости дальнейшей интеграции людей с РАС в общество, которая возможна только при готовности и достаточной информированности общественности, - сообщают организаторы акции.

Добавим, в подготовке и проведении акции "Зажги синим" в 2016 году в Екатеринбурге участие приняли более 17 тыс. человек.

Фото: мэрия Екатеринбурга