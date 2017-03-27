Турция установила пошлину для пшеницы и кукурузы из России в 130%

Александра Покоева

Минсельхоз России получил официальную информацию о размере пошлин, введённых Турцией на ряд продовольственных товаров российского производства, пишут РИА Новости.

С 15 марта Турция установила пошлину в 130% для пшеницы и кукурузы, для риса — 45%, для подсолнечного масла — 36%. Также вводятся пошлины для шрота подсолнечника (13,5%) и для бобовых (9,7%).

При этом, для ввоза подсолнечного масла минимальная таможенная стоимость продукции должна составлять 1,5 тысячи доллов США за тонну. В Минсельхозе РФ заявили, что это «невозможно при текущей цене 800 долларов за тонну».

Отметим, что глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что решение Турции изменить условия ввоза российских зерновых может привести к полному прекращению поставок ряда наименований сельхозпродукции. Вице-премьер Аркадий Дворкович в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра Турции Мехметом Шимшеком отметил, что ограничения на поставки российского зерна препятствуют восстановлению полноформатных отношений между странами.