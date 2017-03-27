Губернатор поздравил «Живой театр» Александра Пантыкина с переездом в новое помещение

«Живой театр», которым руководит композитор и драматург Александр Пантыкин, обрёл собственную резиденцию в Екатеринбурге: в особняке на улице Малышева,58 «А». С новосельем этот театр поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, новое помещение музыкальному передвижному камерному театру предоставлено по поручению главы региона.

— Не у всех есть возможность приехать в Екатеринбург, побывать в классических театрах. Уникальность «Живого театра» заключается в том, что его постановки можно демонстрировать везде — от школьных библиотек до небольших зрительных залов, причём не требуется масштабного оборудования. В большинстве случаев актёры работают без микрофонов, постоянно импровизируя, живьём — без фонограммы. Во многом поэтому театр и получил своё имя. Думаю, что в резиденции, которую теперь обрёл театр, всегда будет весело, будет звучать детский смех, — подчеркнул губернатор.

Фото: областной департамент информполитики