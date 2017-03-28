Сегодня стартует XXX церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника"

В Москве сегодня, 28 марта, в 19:30 по местному времени стартует XXX торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника". В первый день весны были озвучены первые четыре лауреата премии за 2016 год, сообщает пресс-служба премии "Ника".

Первыми лауреатами Национальной кинематографической премии "Ника" за 2016 год стали:

Александр Сокуров - в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова.

Андрей Плахов - в номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".

Александр Митта - специальный приз Совета Академии "ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ" имени Алексея Германа.

Фильм "САЛАМ, МАСКВА" (реж. Павел Бардин) - "За творческие достижения в области телевизионной кинематографии".

На звание лучшего игрового фильма 2016 года по версии премии "Ника" претендуют шесть картин: "Рай" Андрея Кончаловского, "Дама пик" Павла Лунгина, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Коллектор" Алексея Красовского, "Монах и бес" Николая Досталя, "Ученик" Кирилла Серебренникова. На звание лучшего неигрового фильма - "24 снега" Михаила Барынина, "В лучах солнца" Виталия Манского, "Форсаж. Возвращение" Натальи Гугуевой.

За звание лучшего режиссёра борются Андрей Кончаловский, Николай Досталь и Кирилл Серебренников. Среди сценаристов номинированы Юрий Арабов ("Монах и бес"), Андрей Кончаловский и Елена Киселёва ("Рай"), Алексей Красовский ("Коллектор"), Иван Твердовский ("Зоология").

В номинации "Лучшая актриса" выдвинуты Юлия Высоцкая ("Рай"), Наталья Павленкова ("Зоология"), Ксения Раппопорт ("Дама пик"). "Лучшими актёрами" могут стать Михаил Ефремов ("Хороший мальчик"), Тимофей Трибунцев ("Монах и бес") и Константин Хабенский ("Коллектор").

В здании Государственного академического театра имени Моссовета сегодня также "Нику" получат лучший оператор, звукорежиссёр, композитор, художник, художник по костюмам, лучшие мужская и женская роль второго плана, лучший фильм стран СНГ и Балтии, анимационный фильм.