Областная газета
Общество 28 марта 2017, 12:31

На Среднем Урале отремонтируют переезд на 2010-м километре перегона Ощепково–Талица

В Свердловской области капитально отремонтируют переезд на 2010-м километре перегона Ощепково–Талица. Всего в 2017 году на капитальный ремонт, модернизацию и работы по текущему обновлению переездов Свердловская магистраль направит 43 млн руб., сообщает пресс-служа региональной железной дороги.

- Капремонт включает замену устройств заграждения переездов (УЗП) и резинокордового настила, асфальтирование междупутья в границах переездов, замену дорожных знаков, шлагбаумов, сигнальных столбиков и водоотводных лотков, - рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. 

Отметим, выделенные средства также будут направлены на установку УЗП на переезде 216-го км перегона Ноябрьск 2–Топумей, капремонт переезда на станции Кукуштан, модернизацию автоматической переездной сигнализации на переезде в границах станции Тобольск, замену настила с укладкой резинокордового покрытия на 27 переездах, обновление системы электроснабжения на 11 переездах.

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