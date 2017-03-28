Областная газета
Общество 28 марта 2017, 12:36

На спортивной базе под Полевским отравились юные спортсмены из Сибири

Сразу девять человек, в том числе семеро детей, были госпитализированы во вторник, 28 марта, в городскую больницу города Полевского с признаками пищевого отравления. Как сообщила прокуратура Свердловской области, все пострадавшие - жители Новосибирской области, приехавшие на спортивные сборы.

- Сегодня, 28 марта, за медицинской помощью с признаками заболевания острой кишечной инфекцией (рвота, температура, боли в животе) обратились семеро детей, а также двое взрослых - тренер и мама одного из детей, - рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова. - Всем им поставлен предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.

В настоящее время по факту случившегося началась проверка, совместно со специалистами Роспотребнадзора отобраны пробы продуктов питания, смывы с оборудования пищеблока, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин заболевания. Планируется проверить договоры на поставку продуктов питания, опросить сотрудников администрации и персонал столовой.

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