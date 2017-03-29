Число военнослужащих Минобороны РФ превысило 1 миллион человек

С 1 января 2018 года штатная численность Вооружённых сил России превысила 1 млн человек. Это следует из опубликованного в среду, 29 марта, указа президента РФ Владимира Путина. В 2017 году штат ВС РФ вырастет ещё на 5 тыс. 357 человек, но число военнослужащих при этом останется неизменным по сравнению с нынешним состоянием - 1 млн 13 тыс. 628 человек.

Документ вносит изменения в указ президента РФ №329 от 8 июля 2016 года, устанавливавший штатную численность ВС РФ.

Установленное указом увеличение штатной численности непосредственно военнослужащих является первым с 2008 года, когда предельное число военнослужащих было зафиксировано на уровне 1 миллиона человек. В июле 2016 года, предельная численность вооруженных сил также незначительно увеличивалась (впервые с 2008 года), однако штатное количество военнослужащих при этом оставалось неизменным.