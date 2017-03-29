За 2016 года санитарная авиация на Среднем Урале сделала 239 вылетов

За прошлый год в Свердловской области заметно увеличилось количество вылетов санитарной авиации: 239 вылетов (в том числе с посадками на автотрассы на месте ДТП). Для сравнения: в 2015 году было 196 вылетов.

Как сообщает областной департамент информполитики такие данные прозвучали на коллегии областного минздрава. Напомним, санитарная авиация занимается оказанием помощи людям пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на свердловских автотрассах, а также отвечает за транспортировку пациентов в тяжёлом состоянии из отдалённых территорий Среднего Урала до больниц.

На сегодняшний день в нашем регионе организовано 20 сортировочно-эвакуационных площадок, куда могут садиться вертолёты санитарной авиации. Такие площадки оборудованы при медицинских пунктах на автотрассах и при крупных учреждениях здравоохранения. Кстати, в 12 трассовых медпунктах, действующих в Свердловской области, ежегодно получают медпомощь свыше 2 тыс. человек.