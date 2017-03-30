Областная газета
Общество 30 марта 2017, 08:10

Автомобиль сгорел минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Нижнем Тагиле в ночь на четверг сгорел легковой автомобиль УАЗ на площади шести квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании машины на улице Аганичева поступило в диспетчерскую сегодня, 30 марта, в 2:46. К месту пожара выезжали пять человек личного состава и две единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 2:58, пожар полностью потушить - в 3:05, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

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