Автомобиль сгорел минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Нижнем Тагиле в ночь на четверг сгорел легковой автомобиль УАЗ на площади шести квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании машины на улице Аганичева поступило в диспетчерскую сегодня, 30 марта, в 2:46. К месту пожара выезжали пять человек личного состава и две единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 2:58, пожар полностью потушить - в 3:05, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.