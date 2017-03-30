В России принят новый закон о натуральных выплатах по ОСАГО

Александра Покоева

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий систему работы ОСАГО.

Теперь основной формой возмещения по ОСАГО будет ремонт автомобиля, а не денежная выплата.

По словам руководителя представительства Российского союза автостраховщиков в УрФО Вячеслава Тарасова, новая реформа улучшает жизнь автовладельцев, которые попали в ДТП:

- Когда основной формой возмещения была денежная выплата, учитывался износ автомобиля. То есть машина, попавшая в ДТП, получала не всю сумму ущерба, а за вычетом износа.

Теперь же основная часть транспортных средств после ДТП будет направляться на станции технического ремонта, сотрудничающие со страховщиком. Автовладелец сможет выбрать ту станцию, которая будет располагаться не более чем в 50 км от места ДТП или места проживания водителя. На станции будут обязаны за 30 дней отремонтировать машину до первоначального состояния.

- И человек получает в какой-то степени улучшенную машину. Потому что вместо старых деталей в ней будут установлены новые, - отмечает Тарасов.

При этом, если в установленные законом сроки автомобиль в готовом виде не вернут владельцу, страховщик будет обязан выплатить клиенту 0,5% от суммы выплаты за каждый день просрочки.

Добавим, что традиционное денежное возмещение можно будет получить в нескольких случаях: при полном разрушении автомобиля; в случае смерти или причинения тяжкого вреда потерпевшему; если ущерб превышает установленную ОСАГО предельную сумму компенсации в 400 тысяч рублей; если потерпевший является инвалидом.

Реформа будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО и только в отношении физических лиц.