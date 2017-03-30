Областная газета
Общество 30 марта 2017, 10:33

Россия вошла в список стран с очень высоким уровнем человеческого развития

Согласно ежегодному рейтингу ООН "Human Development Report-2016", Россия заняла 49-е место по уровню развития человеческого потенциала. С 2010 года наша страна поднялась на пять пунктов. 

Каждая из 188 стран оценивалась по ряду критериев: уровень жизни, национальный доход и ресурсы, доступность образования, коэффициент рождаемости, уровень "восприятия благополучия". Все страны в рейтинге разделены на четыре группы: "очень высокий уровень человеческого развития", "высокий уровень", "средний" и "низкий". Россия расположилась в высшей группе (всего - 51 страна), за ней следуют Румыния и Кувейт. 

Самой "счастливой" страной в рейтинге стала Норвегия, на втором месте Австралия, на третьем - Швейцария. Пятёрку государств с самым высоким уровнем человеческого развития замыкают Германия и Дания. Последнюю (188) строчку рейтинга занимает  ЮАР.

Согласно ежегодному рейтингу ООН, доступность в получении образования в России оценивается на уровне в 99,7%, суммарный коэффициент рождаемости за 2016 год - 1,7 (количество рождений на женщину). Расходы правительства на образование составляют 4,2% ВВП, что примерно на уровне ведущих стран. При этом "вполне счастливыми" считают себя чуть более 60% россиян. В странах из первой пятёрки таких людей порядка 90%. 

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