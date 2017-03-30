Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 142 тысяч граждан

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на военную службу и увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные законом сроки. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 30 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с текстом указа, на срочную службу начиная с 1 апреля по 15 июля 2017 года будет призвано 142 тысячи граждан, ранее не проходивших службу и не пребывающих в запасе. В этот же период будет производиться увольнение в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истёк.

Отметим, таким образом число россиян, подлежащих призыву, сократилось ещё на 10 тысяч человек: в осеннюю призывную кампанию "под ружьё" встали 152 тысячи новобранцев, из которых 3999 человек - свердловчане.