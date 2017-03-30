В Реже за коммерческую деятельность уволили директора МУП "Ритуал"

По результатам прокурорской проверки деятельности режевского муниципального предприятия "Ритуал" был расторгнут трудовой договор с директором организации Валерием Мусальниковым. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, основанием для увольнения стало то, что директор одновременно являлся учредителем коммерческой фирмы.

Будучи директором МУП «Ритуал», Мусальников заключил договор аренды муниципального недвижимого имущества с компанией, учредителем которой был он сам и директором которого является его дочь.

- Прокуратура внесла представление главе администрации Режевского городского округа, - рассказала официальный представитель надзорного органа Марина Канатова. - Распоряжением главы администрации Режевского городского округа трудовой договор с Валерием Мусальниковым прекращён, он уволен 29 марта 2017 года.