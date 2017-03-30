За 2016 год экпорт свердловской продукции машиностроения в Китай вырос в 2,5 раза

За 2016 год экспорт продукции машиностроительных заводов Среднего Урала в Китай увеличился в 2,5 раза — до 29,6 млн долларов США. Такие данные прозвучали на состоявшемся в Екатеринбурге Российско-Китайском форуме «Содействие торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией на Урале».

Как сообщает областной департамент информполитики, наиболее сильно выросли поставки в Китай механического оборудования — почти в 10 раз. А экспорт электрического оборудования по сравнению с 2015 годом стал больше в 6 раз.

Такой результат достигнут, благодаря целенаправленной работе руководства Свердловской области по укреплению взимовыгодных связей с Китаем. Напомним, во время Иннопрома-2016 в Екатеринбурге состоялось третье Российско-Китайское ЭКСПО. В целом за 2016 год Средний Урал посетили 20 официальных делегаций из КНР.

— Интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях придают мощный импульс развитию двустороннего партнёрства, в том числе и на региональном уровне, поэтому губернатор Евгений Куйвашев ставит перед правительством задачу использовать все возможности сотрудничества с Китаем для решения социально-экономических задач, развития технологического партнёрства, — прокомментировал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.